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Житель Балтийска украл ходунки для инвалидов у пенсионера
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Житель Балтийска украл ходунки для инвалидов у пенсионера 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В отделение МВД России по Балтийскому району за помощью обратился 67-летний житель города. Мужчина сообщил, что из его подвала пропали металлические ходунки для инвалидов. Ущерб от действий неизвестного злоумышленника составил три тысячи рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и изобличили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 33-лений горожанин. Он пояснил, что в ночное время решил проникнуть в подвальное помещение, спилил навесной замок и тайно похитил средство реабилитации, которое сдал в пункт приема металлолома. Похищенное имущество изъято», — говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением. Максимальное наказание по данной статье до 5 лет лишения свободы.
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