Житель Балтийска украл ходунки для инвалидов у пенсионера

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отделение МВД России по Балтийскому району за помощью обратился 67-летний житель города. Мужчина сообщил, что из его подвала пропали металлические ходунки для инвалидов. Ущерб от действий неизвестного злоумышленника составил три тысячи рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и изобличили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 33-лений горожанин. Он пояснил, что в ночное время решил проникнуть в подвальное помещение, спилил навесной замок и тайно похитил средство реабилитации, которое сдал в пункт приема металлолома. Похищенное имущество изъято», — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением. Максимальное наказание по данной статье до 5 лет лишения свободы.