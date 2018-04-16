Больше 5 кг метилэфедрона изъяли в Пушкинском районе у местного жителя и приезжей

Подмосковные полицейские задержали в городском округе Ивантеевка 46-летнего местного жителя и 55-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, у злоумышленников изъяли более 5 кг метилэфедрона. Татьяна Петрова. «Задержаны мужчина и женщина. Общий вес изъятого у правонарушителей наркотического средства составил более 5 кг», — рассказала начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а сами задержанные арестованы.