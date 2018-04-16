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Больше 5 кг метилэфедрона изъяли в Пушкинском районе у местного жителя и приезжей
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Больше 5 кг метилэфедрона изъяли в Пушкинском районе у местного жителя и приезжей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Подмосковные полицейские задержали в городском округе Ивантеевка 46-летнего местного жителя и 55-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД, у злоумышленников изъяли более 5 кг метилэфедрона.
«Задержаны мужчина и женщина. Общий вес изъятого у правонарушителей наркотического средства составил более 5 кг», — рассказала начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а сами задержанные арестованы.
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 Ещё 2 источника 
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