Директор госпредприятия в Карелии арестована по обвинению во взятке

Руководителю ГУП в Петрозаводске также предъявлено обвинение в махинациях с деньгами.

Карельский следком возбудил уголовное дело в отношении директора государственного унитарного предприятия Республики Карелия , обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, с вымогательством в крупном размере), ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата),

— сообщает сайт ведомства. По версии следствия, в 2017 году обвиняемая дала указания своим подчиненным приостановить расчеты с коммерческой организацией по договорам аренды на сумму 600 тысяч рублей, а затем потребовала от представителя организации передать ей взятку в сумме 480 тысяч рублей за перечисление денежных средств. В марте 2018 года часть взятки в сумме 35 тысяч рублей была перечислена на счет подконтрольной обвиняемой организации. Также обвиняемая совместно с бухгалтером предприятия организовали заключение фиктивных договоров на оказание услуг и выполнение работ с подконтрольными фирмами, после чего перечислили на их счета денежные средства в сумме 420 тысяч рублей, которые были обналичены и переданы обвиняемой. Кроме того, обвиняемая в целях безвозмездного изъятия и обращения принадлежащего предприятию имущества в пользу третьих лиц организовала заключение фиктивных договоров с обществом с ограниченной ответственностью, по которым услуги не оказывались и работы не выполнялись, а денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей были необоснованно перечислены.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,