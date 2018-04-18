Приговор по делу о мошенничестве с участками вынесен в Ростове-на-Дону

Обвиняемый в мошенничестве с земельными участками осужден в донской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, в 2010 году в Ростове-на-Дону мужчина оформил с помощью поддельных документов право собственности на шесть находящихся в государственной собственности земельных участков.

В результате незаконных действий подсудимого государству был причинен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.