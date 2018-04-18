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Приговор по делу о мошенничестве с участками вынесен в Ростове-на-Дону
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Приговор по делу о мошенничестве с участками вынесен в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Обвиняемый в мошенничестве с земельными участками осужден в донской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в 2010 году в Ростове-на-Дону мужчина оформил с помощью поддельных документов право собственности на шесть находящихся в государственной собственности земельных участков.
В результате незаконных действий подсудимого государству был причинен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
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 Ещё 2 источника 
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