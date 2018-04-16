Дело «Артека»: Украинская прокуратура сбилась с ног, разыскивая Аксенова

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Уголовное производство в отношении присвоения «Артека» по признакам преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины приостановлено из-за розыска подозреваемого Аксенова», — сказали в прокуратуре

По версии украинской прокуратуры, «Аксенов, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел имуществом Государственным предприятием Украины МДЦ „Артек“ в пользу РФ ». ГПУ подозревает Аксеннова в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением Печерского суда Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого в вышеуказанном уголовном производстве Аксенова с целью его доставки на суд о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, постановлением Оболонского районного суда Киева наложен арест на имущество ГПУ «Международный детский центр „Артек“», которое является объектом противоправных действий и вещественным доказательством в уголовном производстве, на общую сумму более 242 тыс. грн.