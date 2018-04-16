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Дело «Артека»: Украинская прокуратура сбилась с ног, разыскивая Аксенова
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Дело «Артека»: Украинская прокуратура сбилась с ног, разыскивая Аксенова 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
«Уголовное производство в отношении присвоения «Артека» по признакам преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины приостановлено из-за розыска подозреваемого Аксенова», — сказали в прокуратуре.
По версии украинской прокуратуры, «Аксенов, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел имуществом Государственным предприятием Украины МДЦ „Артек“ в пользу РФ». ГПУ подозревает Аксеннова в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.
Постановлением Печерского суда Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого в вышеуказанном уголовном производстве Аксенова с целью его доставки на суд о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, постановлением Оболонского районного суда Киева наложен арест на имущество ГПУ «Международный детский центр „Артек“», которое является объектом противоправных действий и вещественным доказательством в уголовном производстве, на общую сумму более 242 тыс. грн.
Напомним, после присоединения Крыма к России руководство страны присвоило международному детскому центру «Артек» статус федерального государственного бюджетного учреждения. Кроме того, в марте 2015 года правительство Крыма объявило о переводе имущества лагеря «из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность».
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