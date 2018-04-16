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Пожилой житель Волгоградской области нашел расчлененный труп в мусорном контейнере
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Пожилой житель Волгоградской области нашел расчлененный труп в мусорном контейнере 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
В Городищенском районе Волгоградской области 80‐летний мужчина обнаружил в одном из мусорных контейнеров фрагменты кистей рук, предплечий и головы человека. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
По информации
пресс-службы
ведомства, пенсионер немедленно сообщил о своей находке в полицию. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что видел мужчину, который подъехал к мусорке на машине и выбросил большой белый мешок. Именно в этом мешке были обнаружены человеческие останки.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время на месте происшествия работает
следственно-оперативная
группа, устанавливается личность погибшего.
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