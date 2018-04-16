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В Самаре экс-полицейского обвинили в хищении разыскиваемой иномарки
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В Самаре экс-полицейского обвинили в хищении разыскиваемой иномарки 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 16 апр — РИА Новости. Самарские следователи предъявили обвинение бывшему полицейскому в хищении объявленного в розыск автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 3,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары… предъявлено обвинение бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 (Красноглинский район) управления МВД России по городу Самаре. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 158 УК РФ ("Тайное хищение чужого имущества")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый похитил автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 3,5 миллиона рублей со стоянки отдела полиции. Машина находилась в собственности юридического лица, а в мае 2017 года была задержана и доставлена на стоянку сотрудниками ДПС для дальнейшей транспортировки в Ростов-на-Дону, так как находилась в розыске по уголовному делу о мошенничестве.
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