Тюменец пытался застрелить младшего брата на станции техобслуживания

Конфликт между родственниками разгорелся на станции технического обслуживания 13 апреля 2018 года. Старший из братьев несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета, после чего покинул СТО, предварительно попросив ее сотрудников вызвать скорую помощь. Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где сейчас находится в реанимации.

Стрелявший мужчина заключен под стражу. Иные обстоятельства произошедшего выясняются.