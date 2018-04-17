Тюменец пытался застрелить младшего брата на станции техобслуживания 

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Расправиться с 37-летним братом попытался 45-летний мужчина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.
Конфликт между родственниками разгорелся на станции технического обслуживания 13 апреля 2018 года. Старший из братьев несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета, после чего покинул СТО, предварительно попросив ее сотрудников вызвать скорую помощь. Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где сейчас находится в реанимации.
Стрелявший мужчина заключен под стражу. Иные обстоятельства произошедшего выясняются.