Ещё
Тюменец пытался застрелить младшего брата на станции техобслуживания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменец пытался застрелить младшего брата на станции техобслуживания 

Уралинформбюро 52 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Расправиться с 37-летним братом попытался 45-летний мужчина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.
Конфликт между родственниками разгорелся на станции технического обслуживания 13 апреля 2018 года. Старший из братьев несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета, после чего покинул СТО, предварительно попросив ее сотрудников вызвать скорую помощь. Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где сейчас находится в реанимации.
Стрелявший мужчина заключен под стражу. Иные обстоятельства произошедшего выясняются.
Уралинформбюро: последние новости
Расправившегося с Ириной Вахрушевой спасателя обвинили в убийстве трех женщин 7-летний миасец скончался в больнице Облсуд отказал Куковякину в УДО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию130
Путин придумал способ победить коррупцию595
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля256
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку161
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение