Крупного чиновника Минобороны за многомиллионное хищение «наградили» малым сроком

Москве завершился суд над бывшим начальником военной приемки Минобороны Игорем Яковлевым , причастным к хищению у военного ведомства более 137 млн рублей. Деньги, выделенные на ремонт военной техники, пропали, когда Яковлев вместе с несколькими подельниками взялись освоить их при помощи своих «проверенных» подрядных фирм.

Мягкий приговор как награда за раскаяние

В Мещанском суде Москвы вынесли приговор бывшему врио начальника службы приемки работ одного из военных представительств Минобороны Игоря Яковлека, обвиненного в крупном мошенничестве, совершенном еще в 2011 и 2012 годах.

Как уточнили в Главной военной прокуратуре, Яковлев вместе с еще несколькими подельниками — коммерсантами и сотрудниками Минобороны — похитили средства, выделенных в рамках гособоронзаказа на ремонт и сервисное обслуживание военной и специальной техники. Подделывая документы, завышая стоимость работ и приписывая несуществующие услуги мошенники украли у государства более 137 млн рублей.

За столь крупное хищение военному грозило до 10 лет колонии, однако в прокуратуре учли его чистосердечное признание и помощь расследованию, а также частичное возмещение ущерба — в суде гособвинитель потребовал для Яковлева всего два с половиной года колонии и штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд требование удовлетворил.

«В целях возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и имущество Яковлева и иных соучастников преступления на общую сумму около 50 млн рублей, в том числе земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.