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В Самаре экс-полицейский обвиняется в хищении Toyota Land Cruiser 200
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В Самаре экс-полицейский обвиняется в хищении Toyota Land Cruiser 200 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре следственным отделом по Красноглинскому району предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый, воспользовавшись имеющейся у него информацией о нахождении на территории стоянки отдела полиции автомобиля Toyota Land Cruiser 200, стоимостью более трёх миллионов 500 тысяч рублей, совершил его хищение. Установлено, что указанный внедорожник находился в собственности юридического лица, а в мае 2017 года был задержан и доставлен на стоянку сотрудниками ДПС для дальнейшей транспортировки автомобиля в Ростов-на-Дону в связи с нахождением данного автомобиля в розыске по уголовному делу о мошенничестве.
Расследование уголовного дела продолжается.
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