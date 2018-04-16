В Воронежской области мужчина зарезал знахаря, «заговаривающего» проблемы 

Убийцу вычислили по ДНК с окурка. В Воронежской области силовики раскрыли убийство знахаря, которого нашли зарезанным в конце февраля 2018 года. Как сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 16 апреля, под подозрение попал один из клиентов «народного целителя». Его вычислили по ДНК, обнаруженном на окурке и ноже с места убийства. Чтобы поймать преступника, силовики провели тест для 36 человек. Тело народного целителя нашли 27 февраля 2017 года в посёлке Подгоренский Подгоренского района в доме на улице Первомайской. Правоохранители сразу же возбудили дело об убийстве. Расследуя дело, они предполагали, что 66-летнего знахаря мог убить кто-то из недовольных клиентов. Он занимался народной медициной и заговорами. Раскрыть убийство знахаря силовикам удалось через полтора месяца. Преступника вычислили с помощью ДНК-экспертизы. Для этого силовики взяли образцы у 36 человек, один из которых мог оказаться причастен к убийству. Их результаты сопоставили с теми, что нашли на окурках в доме и на ноже, которым зарезали человека. — Были истребованы данные телефонных соединений, изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, установленные на зданиях недалеко от дома убитого. Благодаря полученной информации, удалось найти подозреваемого. Им оказался 51-летний ранее судимый житель Лискинского района, — рассказал Вадим Стрижаков, руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. В обыске в доме у лискинца нашли окровавленную одежду. При допросе мужчина признался в убийстве. Он рассказал, что приехал к знахарю для решение своей проблемы. Однако разговор с целителем привёл к ссоре, во время которой клиент зарезал хозяина дома. По ходатайству следствия подозреваемого в убийстве арестовали и поместили в СИЗО.