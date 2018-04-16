Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на юную жительницу района Печатники 

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на сексуальное насилие над 19-летней жительницей района Печатники. Неприятный инцидент произошел 6 апреля в одном из подъездов на улице Полбина. Мужчина попытался совершить действия сексуального характера, но девушка упорно сопротивлялась, мужчина испугался и убежал. Позже обвиняемый был задержан. В ходе допроса он признал вину, информирует агентство «Москва» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлии Ивановой.
«Расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на совершение действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит портал слова Ивановой.
В рамках уголовного дела проходит комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. (то)