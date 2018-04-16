Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на юную жительницу района Печатники

«Расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на совершение действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит портал слова Ивановой.

В рамках уголовного дела проходит комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. (то)