Судят главу центра судэкспертизы, хитрившую с заключениями для арбитража

Самарской области перед судом предстанет руководитель центра судебной экспертизы, которая, по версии следствия, получала отступные за «благоприятные» экспертные заключения для арбитражного суда. Генеральный директор АНО «Поволжская лаборатория судебной экспертизы» (ПЛСЭ) Елена Баринова обвиняется по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

Как считают следователи, в декабре 2017 года Баринова получила 380 000 руб. от гендиректора самарской строительной фирмы ООО «Тандем», которое находилось на грани банкротства и являлось ответчиком в Арбитражном суде Самарской области по делу о взыскании задолженности в пользу ряда юрлиц. Деньги выплачивались за то, чтобы глава лаборатории не оспаривала выводы повторной строительно-технической экспертизы, сделанный одним из ее подчиненных. В частности, руководитель фирмы-застройщика опасался, что директор направит в арбитраж письма об отзыве заключения эксперта по надуманным основаниям. Предприниматель действовал под контролем сотрудников областного ГУ МВД , поэтому Баринову задержали сразу после получения ранее оговоренный суммы (часть в 180 000 руб. была муляжом).

АНО «ПЛСЭ» основано в 2008 году, специализируется на основных видах судебных экспертиз, а также оказывает юридические услуги, связанные с экспертной деятельностью.