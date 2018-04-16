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Суд продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Маслявой до 23 мая
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Суд продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Маслявой до 23 мая
Rambler News Service
1 час назад
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«Ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Маслявой было удовлетворено, до 23 мая», — сообщила RNS Царева.
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