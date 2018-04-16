В Слободском районе 24-летнего мужчину увезли в багажнике в лес и задушили: суд вынес приговор 

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства в отношении молодого человека 1995 г.р., а также его знакомого 1994 г.р. признаны судом достаточными.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека) в зависимости от роли каждого.
Следствие и судом установлено, что в мае 2017 года знакомые, достоверное заблуждаясь, что потерпевший совершил преступление в отношении сестры осужденного, незаконно проникли в дом молодого человека через не запертую входную дверь, после чего схватили его и вынесли на улицу, поместив в багажник автомобиля.
«Далее они вывезли потерпевшего в лесной массив, расположенный в Слободском районе, где продолжили наносить побои. Осужденный 1995 г.р., выходя за переделы договорённости со своим знакомым, после нанесения ударов, взял из автомобиля буксировочный трос, с помощью которого произвел удушение потерпевшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Оба осужденных были незамедлительно задержаны. Следователю Слободского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области предстоял большой объем кропотливой работы с целью установления всех обстоятельств произошедшего: допрос свидетелей, подозреваемых, получение заключений по ряду экспертиз.
Суд счел доказательственную базу достаточной, а также, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области, вынес молодым людям обвинительный приговор.
Мужчине, совершившему помимо прочих указанных преступлений, убийство, назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением на 1 год, его знакомому 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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