В Слободском районе 24-летнего мужчину увезли в багажнике в лес и задушили: суд вынес приговор

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека) в зависимости от роли каждого.

Следствие и судом установлено, что в мае 2017 года знакомые, достоверное заблуждаясь, что потерпевший совершил преступление в отношении сестры осужденного, незаконно проникли в дом молодого человека через не запертую входную дверь, после чего схватили его и вынесли на улицу, поместив в багажник автомобиля.

«Далее они вывезли потерпевшего в лесной массив, расположенный в Слободском районе, где продолжили наносить побои. Осужденный 1995 г.р., выходя за переделы договорённости со своим знакомым, после нанесения ударов, взял из автомобиля буксировочный трос, с помощью которого произвел удушение потерпевшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Оба осужденных были незамедлительно задержаны. Следователю Слободского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области предстоял большой объем кропотливой работы с целью установления всех обстоятельств произошедшего: допрос свидетелей, подозреваемых, получение заключений по ряду экспертиз.

Суд счел доказательственную базу достаточной, а также, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области, вынес молодым людям обвинительный приговор.

Мужчине, совершившему помимо прочих указанных преступлений, убийство, назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима , с ограничением на 1 год, его знакомому 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото — wimg.com