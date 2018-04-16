В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора

Взрыв произошел в автомобиле Mercedes в Ростове-на-Дону 7 марта, когда хозяин машины открывал дверь. Мужчина был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

"По ходатайству следствия в субботу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Гагалаева.

Как сообщалось в Telegram-канале СК РФ, подозреваемый — 28-летний житель Ростова-на-Дону. Взорвать он пытался кредитора, чтобы не отдавать долг. В автомобиле взорвалась граната Ф-1.