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В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора
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В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в подрыве автомобиля своего кредитора, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
Взрыв произошел в автомобиле Mercedes в Ростове-на-Дону 7 марта, когда хозяин машины открывал дверь. Мужчина был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».
"По ходатайству следствия в субботу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Гагалаева.
Как сообщалось в Telegram-канале СК РФ, подозреваемый — 28-летний житель Ростова-на-Дону. Взорвать он пытался кредитора, чтобы не отдавать долг. В автомобиле взорвалась граната Ф-1.
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