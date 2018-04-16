В Волгограде участкового подозревают в превышении полномочий

Сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД по Городищенскому району подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, полицейский, зная, что его друг незаконно регистрировал у себя иностранцев, покровительствовал ему — с сентября по декабрь 2017 года подполковник предупреждал приятеля о проводимых правоохранителями рейдах, направленных на выявление иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.