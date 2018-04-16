Ещё
Арест волоколамского активиста Любимова признан незаконным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арест волоколамского активиста Любимова признан незаконным 

BFM.RU 1 час назад
Мособлсуд признал незаконным административный арест Артема Любимова — лидера волоколамских активистов, которые требовали закрыть мусорный полигон «Ядрово». Производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
Таким образом, Любимов, который уже отсидел 15 суток, может подать иск о взыскании компенсации за незаконное привлечение к административной ответственности. Активист был задержан 31 марта полицией на Новорижском шоссе. Как отмечается в протоколе дела, он отказывался предоставить сотрудникам полиции документы и проехать в отдел. Истринский городской суд 2 апреля признал мужчину виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию полиции») и назначил ему максимальное административное наказание в виде 15 суток административного ареста.
BFM.RU: последние новости
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в ограблении пункта обмены валюты Суд продлил арест фигуранта дела о попытке ввоза 360 килограммов кокаина до 15 июля Присяжные считают «приморских партизан» виновными в убийствах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии267
Ответ США признали губительным для россиян209
Трамп предъявил России новое обвинение370
МИД предупредил россиян об угрозе33
Познер защитил США от ответа РФ48
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение