Арест волоколамского активиста Любимова признан незаконным 

Мособлсуд признал незаконным административный арест Артема Любимова — лидера волоколамских активистов, которые требовали закрыть мусорный полигон «Ядрово». Производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
Таким образом, Любимов, который уже отсидел 15 суток, может подать иск о взыскании компенсации за незаконное привлечение к административной ответственности. Активист был задержан 31 марта полицией на Новорижском шоссе. Как отмечается в протоколе дела, он отказывался предоставить сотрудникам полиции документы и проехать в отдел. Истринский городской суд 2 апреля признал мужчину виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию полиции») и назначил ему максимальное административное наказание в виде 15 суток административного ареста.