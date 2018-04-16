Прекращено административное дело в отношении организатора акции против свалки «Ядрово»

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Московский областной суд прекратил производство по апелляционной жалобе на арест и прекратил дело с связи с недоказанностью обстоятельств в отношении одного из организаторов акции против свалки «Ядрово» в Волоколамском районе Артема Любимова . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением Московского областного суда по делу в отношении Артема Любимова было постановлено: решение Истринского городского суда Подмосковья отменить, производство по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств", — сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова

Она пояснила, что дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, но так как Любимов на сегодняшний день уже отбыл 15 суток ареста, то может обратиться в суд с просьбой о взыскании компенсации за привлечение к административной ответственности.