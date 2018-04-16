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Директора новокуйбышевской фирмы подозревают в сокрытии 15 млн руб. налогов
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Директора новокуйбышевской фирмы подозревают в сокрытии 15 млн руб. налогов 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, с 2014 по 2015 г. подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 15 млн рублей. Для этого он заключал фиктивные договоры поставки с другими организациями.
Расследование уголовного дела продолжается.
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