Директора новокуйбышевской фирмы подозревают в сокрытии 15 млн руб. налогов

По версии следствия, с 2014 по 2015 г. подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 15 млн рублей. Для этого он заключал фиктивные договоры поставки с другими организациями.

Расследование уголовного дела продолжается.