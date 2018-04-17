СМИ: под впечатлением от обеда посетитель оставил в чикагском ресторане $2 тыс. на чай

ВАШИНГТОН, 17 апреля. / ТАСС /. Посетитель чикагского ресторана Boka оставил в заведении чаевые в размере $2 тыс. Об этом сообщила городская газета Chicago Tribune, отметив, что обычно в ресторанах американцы оставляют официантам сумму, не превышающую 20% от стоимости заказа.

"Это настоящий сюрприз для работников ресторана, которые, конечно, заслужили своим трудом эту «премию», — поделился директор заведения Джон Леопольд. Ресторан идет в правильном направлении, добавил он.

Авторы статьи отмечают, что клиент, назвавшийся Майком из Сиэтла, заплатил за обед «всего» $769, но оценил работу официантов и поваров ценой в три раза выше. Подарив $300 обслуживавшему его официанту, посетитель отправился на кухню, где раздал оставшуюся сумму 17 работникам «горячего» цеха.

Команда заведения, оценившая щедрость клиента, ту же разместила в Instagram коллективное фото с Майком.

Ресторану Boka принадлежит одна звезда по классификации всемирно известного «Гида Мишлен», заведение широко известно своими фирменными блюдами классической американской кухни, которая лежит в основе летнего меню. Недавно ресторан был выдвинут на американскую кулинарную премию Джеймса Берда, церемония вручения которой намечена на 7 мая.