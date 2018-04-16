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В Нефтеюганске полицейские задержали наркокурьера на набережной
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В Нефтеюганске полицейские задержали наркокурьера на набережной 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Нефтеюганске на городской набережной полицейские поймали с поличным наркокурьера. Не задолго до этого в отдел по борьбе с наркотиками поступила оперативная информация о том, что подозреваемый может быть причастен к торговле наркотиками. На месте преступления всё подтвердилось.
Молодой человек делал закладки с синтетическим наркотиком. При нём правоохранители обнаружили 20 свертков с наркотиками, ещё 20 в тайнике. Всего было изъято 40 свертков общей массой около 30 грамм. Содержимое направили на исследование, которое показало, что изъятое является наркотическим средством.
Со слов задержанного, данное вещество он приобрел у неизвестного через сеть Интернет, после чего решил подзаработать путем распространения. Известно, что парень нигде не работает и к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления незаконная покупка, хранение и продажа наркотических веществ. Максимальное наказание за это преступление 20 лет лишения свободы.
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