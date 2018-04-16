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В Саратовской области мужчина обстрелял дом соседей из-за погибшей собаки
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В Саратовской области мужчина обстрелял дом соседей из-за погибшей собаки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратове бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками оперативного отдела областного ГУ МВД задержали неоднократно судимого местного жителя, который ранее открыл стрельбу по соседскому дому, передает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Задержанным оказался 38-летний рецедивист, у которого при себе было незарегистрированное оружие. Обрез гладкоствольного ружья 16 калибра, двуствольное охотничье ружье ИЖ-58М 12 калибра, мелкокалиберная винтовка и боеприпасы, а также пневматический пистолет были изъяты в ходе задержания.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мужчина, вооруженный обрезом гладкоствольного оружия, обстрелял соседский дом. Мотивом противоправных действий, по словам злоумышленника, стала смерть его собаки, в которой он винил своих соседей.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом». Санкциями данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком на пять лет.
Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии
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