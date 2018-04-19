Против экс-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело 

В отношении экс-главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова возбуждено уголовное дело. Они подозреваются во взятке в 17 миллионов рублей за выделение земельного участка под строительство крематория, сообщает сайт СК РФ.
Следствие считает, что Кондрашов и Привалов в 2012-2013 года получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку на общую сумму 17 млн рублей. Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории города Нижнего Новгорода.
Кондрашов объявлен в розыск, Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин задержаны. Им уже предъявлено обвинение, по решению суда они арестованы.