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Экс-главу Нижнего Новгорода объявили в розыск
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Подозреваемый во взятке экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в розыск 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей взятку в размере 17 млн рублей. Деньги передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, включая выделение участка под строительство крематория.
В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, отметили в ведомстве. Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин — задержаны, им предъявлено обвинение.
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