Экс-главу Нижнего Новгорода объявили в розыск

Подозреваемый во взятке экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в розыск

По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей взятку в размере 17 млн рублей. Деньги передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, включая выделение участка под строительство крематория.