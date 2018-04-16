Курская область. Медвенского насильника заключили под стражу

24-летний мужчина напал на 50 летнюю женщину, угрожал убить и совершил насильственные действия сексуального характера

"КИ" сообщали о ЧП, которое произошло около 5 утра 9 апреля в посёлке Медвенка. По данным Курского МСО СУ СК России по Курской области, обвиняемый, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, прямо на улице напал на 50-летнюю женщину, которая шла на работу. Злоумышленник ударил её кулаком по лицу и стал угрожать расправой, если та будет оказывать сопротивление. Как сообщили в ведомстве, мужчина совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, а после собирался изнасиловать. Осуществить коварный план ему помешал проезжавший автомобиль. Мужчина испугался света фар, а женщина, воспользовавшись его замешательством, убежала.

Сообщается, что подозреваемый, помимо прочего, похитил у женщины мобильный телефон. За оба преступления мужчине грозит наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.