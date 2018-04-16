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СК возбудил дело из-за смерти пациента после пожара в костромском наркодиспансере
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СК возбудил дело из-за смерти пациента после пожара в костромском наркодиспансере 

ТАСС 45 минут назад
Фото: АиФ Владимир
КОСТРОМА, 16 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за гибели во время пожара пациента в одной из палат Костромского областного наркологического диспансера, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по Костромской области.
"Следственными органами СК РФ по Костромской области по результатам проведенной проверки по факту смерти 54-летнего мужчины, получившего ожоги в результате пожара, возникшего в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Утром 9 апреля в одной из палат стационара наркодиспансера загорелся матрас, огонь охватил 6 кв. м. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщали, что пострадавших в результате пожара не было.
По данным следствия, в результате пожара в городскую больницу Костромы с ожогами верхних дыхательных путей и конечностей госпитализировали пациента наркологического диспансера 1963 года рождения. Он скончался от полученных ожогов.
"В отделении интенсивной терапии один из пациентов попытался поджечь зажигалкой снаряжение, которым его крепили к кровати, огонь распространился на матрас. Он и еще один больной были госпитализированы. Судя по видео с места происшествия, все пациенты в палате были зафиксированы ремнями", — рассказала ТАСС следователь Валентина Кораблева.
Следствие направило письмо в департамент здравоохранения Костромской области об организации проведения служебной проверки.
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