СК возбудил дело из-за смерти пациента после пожара в костромском наркодиспансере

"Следственными органами СК РФ по Костромской области по результатам проведенной проверки по факту смерти 54-летнего мужчины, получившего ожоги в результате пожара, возникшего в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Утром 9 апреля в одной из палат стационара наркодиспансера загорелся матрас, огонь охватил 6 кв. м. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщали, что пострадавших в результате пожара не было.

По данным следствия, в результате пожара в городскую больницу Костромы с ожогами верхних дыхательных путей и конечностей госпитализировали пациента наркологического диспансера 1963 года рождения. Он скончался от полученных ожогов.

"В отделении интенсивной терапии один из пациентов попытался поджечь зажигалкой снаряжение, которым его крепили к кровати, огонь распространился на матрас. Он и еще один больной были госпитализированы. Судя по видео с места происшествия, все пациенты в палате были зафиксированы ремнями", — рассказала ТАСС следователь Валентина Кораблева.

Следствие направило письмо в департамент здравоохранения Костромской области об организации проведения служебной проверки.