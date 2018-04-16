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По факту смерти пациента костромского наркодиспансера возбудили уголовное дело
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По факту смерти пациента костромского наркодиспансера возбудили уголовное дело 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 54-летнего пациента наркодиспансера, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Мужчина умер от ожогов, которые получил во время пожара 9 апреля. Возгорание произошло ночью в здании диспансера на улице Красная Слобода.
Автор видео— ГТРК Кострома
Как удалось выяснить, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Мужчина получил ожоги верхних дыхательных путей и конечностей. Его госпитализировали, но 13 апреля от полученных травм он умер.
Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
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