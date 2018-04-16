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В Армении завели дело из-за беспорядков в Ереване
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В Армении завели дело из-за беспорядков в Ереване 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 16 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье «массовые беспорядки» возбудили в Армении после стычки демонстрантов с полицией в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, выступают против выдвижения на пост премьера экс-президента страны Сержа Саргсяна. В понедельник они пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.
"Шестнадцатого апреля участники собрания, продолжая противоправную деятельность, направились к проспекту Баграмяна, попытались прорваться через полицейское оцепление, не выполняли их законное требование", — говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.
В заявлении отмечается, что было повреждено государственное и частное имущество, применено насилие против полицейских.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «массовые беспорядки» и " организация и проведение собраний с нарушением закона", — отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
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