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Суд признал незаконным арест выступавшего за закрытие «Ядрово» активиста
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Суд признал незаконным арест выступавшего за закрытие «Ядрово» активиста 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: MosDay.ru
Московский областной суд прекратил производство по апелляционной жалобе на административный арест лидера активистов Волоколамского района, требовавших закрыть мусорный полигон «Ядрово», Артема Любимова.
«Решение Истринского городского суда Подмосковья отменить, производство по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств», — озвучила «Интерфаксу» решение Мособлсуда пресс-секретарь Наталья Осипова.
Напомним, 2 апреля Истринский городской суд признал Любимова в неповиновении законному требованию полиции, ему назначили 15 суток ареста.
Между тем, в середине апреля мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе принял последний мусоровоз и закрыл так называемую старую карту.
До этого директор «Ядрово» Алексей Волошин сообщил, что весь мусор, который в настоящее время завозится на объект, используется исключительно для формирования тела полигона.
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