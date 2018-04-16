Из-за слухов об измене забил знакомого до смерти житель Великого Устюга

47-летний вологжанин стал жертвой разгневанного знакомого. Тот обвинил его в распространении недостоверных слухов и избил до смерти.

Как сообщает региональный Следственный комитет, трагедия разыгралась в доме погибшего 8 апреля в Великом Устюге. В тот день к нему домой пришел 37-летний знакомый. Визитер заявил, что хозяин квартиры рассказывает всем о его изменах жене, что не является правдой. В ходе беседы мужчины поссорились, гость сильно избил оппонента, после чего покинул его квартиру. На следующий день пострадавшего нашли мертвым.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина задержан, расследование продолжается.