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Из-за слухов об измене забил знакомого до смерти житель Великого Устюга
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Из-за слухов об измене забил знакомого до смерти житель Великого Устюга 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
47-летний вологжанин стал жертвой разгневанного знакомого. Тот обвинил его в распространении недостоверных слухов и избил до смерти.
Как сообщает региональный Следственный комитет, трагедия разыгралась в доме погибшего 8 апреля в Великом Устюге. В тот день к нему домой пришел 37-летний знакомый. Визитер заявил, что хозяин квартиры рассказывает всем о его изменах жене, что не является правдой. В ходе беседы мужчины поссорились, гость сильно избил оппонента, после чего покинул его квартиру. На следующий день пострадавшего нашли мертвым.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина задержан, расследование продолжается.
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