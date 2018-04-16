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В Алтайском крае начальник ОЭБиПК обвиняется в незаконной банковской деятельности
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В Алтайском крае начальник ОЭБиПК обвиняется в незаконной банковской деятельности 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Начальника ОЭБиПК в Бийске Алтайского края обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, которая привлекла на счета подконтрольных фиктивных организаций свыше 66 млн рублей, принадлежащих гражданам. Об этом сообщается на сайте следственного комитета по региону.
Следственный комитет России по Алтайскому краю расследует уголовное дело в отношении организованной преступной группы. Участник обвиняются в совершении преступления по статье «незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в крупном размере» (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По предварительным данным следствия, с ноября 2016 года по март 2018-го в городе Бийске действовала организованная преступная группа, в составе которой был начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийский». Группа занималась незаконной банковской деятельностью. Участники через подконтрольные фиктивные фирмы привлекали на их расчётные счета денежные средства клиентов.
По данным следствия, за указанный период было незаконно привлечено более 66 миллионов рублей. Точная сумма извлечённого дохода будет установлена в ходе предварительного следствия.
В настоящее время все участники преступной группы задержаны, сотруднику полиции и одному из участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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