В Казани задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчины

Им оказался 27-летний мужчина, который сообщил, в тот день потерпевший сам вызвал его на разговор. Дело в том, что 20-летнего молодого человека бросила девушка и стала встречаться с подозреваемым. Тогда мужчина решил поговорить с ее новым ухажером. Однако в ходе встречи между мужчинами возникла драка. В один момент подозреваемый схватил нож и ударил им экс-бойфренда девушки. Молодой человек скончался до приезда «скорой», а подозреваемый убежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».