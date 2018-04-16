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В Казани задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчины
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В Казани задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчины 

АиФ Казань 55 минут назад
Фото: АиФ Казань
Подозреваемого в убийстве 20-летнего молодого человека задержали в Казани, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Им оказался 27-летний мужчина, который сообщил, в тот день потерпевший сам вызвал его на разговор. Дело в том, что 20-летнего молодого человека бросила девушка и стала встречаться с подозреваемым. Тогда мужчина решил поговорить с ее новым ухажером. Однако в ходе встречи между мужчинами возникла драка. В один момент подозреваемый схватил нож и ударил им экс-бойфренда девушки. Молодой человек скончался до приезда «скорой», а подозреваемый убежал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».
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