Продолжается расследование убийства полицейского из Ставрополя

Продолжается расследование дела об убийстве полицейского из регионального Главка, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.

Следователи предъявили обвинение в убийстве ранее задержанному 32-летнему мужчине.

Ранее, 1 апреля пропал без вести инженер из вычислительного центра ИЦ ГУ МВД по Ставропольскому краю . Накануне полицейский уехал из дома и не вернулся. Автомобиль объявили в розыск и на следующий день обнаружили в Ипатовском районе.

За рулём находился посторонний мужчина, который скрылся, как только полиция остановила автомобиль. В багажнике машины полицейские обнаружили тело своего коллеги с многочисленными ранениями.