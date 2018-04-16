Продолжается расследование убийства полицейского из Ставрополя 

Продолжается расследование дела об убийстве полицейского из регионального Главка, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
Следователи предъявили обвинение в убийстве ранее задержанному 32-летнему мужчине.
Ранее, 1 апреля пропал без вести инженер из вычислительного центра ИЦ ГУ МВД по Ставропольскому краю. Накануне полицейский уехал из дома и не вернулся. Автомобиль объявили в розыск и на следующий день обнаружили в Ипатовском районе.
За рулём находился посторонний мужчина, который скрылся, как только полиция остановила автомобиль. В багажнике машины полицейские обнаружили тело своего коллеги с многочисленными ранениями.
После того, как злоумышленника объявили в розыск, 3 апреля полицейские смогли обнаружить и задержать его в селе Золотарёвка Ипатовского района. Перед задержанием он пытался покончить с собой, но ему вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится под стражей, а полиция продолжает расследование.