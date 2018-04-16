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Курянин похитил кредитку и обналичил 100 тысяч рублей
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Курянин похитил кредитку и обналичил 100 тысяч рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
На днях предприимчивого жителя Железногорска задержали полицейские
По данным пресс-службы областного УМВД, в отдел полиции поступило сообщение от жительницы города о том, что из её квартиры пропала кредитная карта, а после со счёта исчезли и 100 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 39-летний горожанин. По информации ведомства, подозреваемый распивал спиртное напитки вместе с мужем потерпевшей у них дома. В спальне злоумышленник заметил бумажный конверт с логотипом одного из банков. Мужчина понял, что это кредитка, дождался, когда хозяин уснёт, похитил её и снял деньги.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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