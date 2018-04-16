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Полицейские завели уголовное дело после избиения арматурой главреда «Областной газеты»
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Полицейские завели уголовное дело после избиения арматурой главреда «Областной газеты» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Силовики определились с тем, по какой статье завести дело о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрий Полянина.
— Сотрудники полиции из подразделения дознания отдела полиции № 5 по факту нападения возбудили дело по части 2 статьи 112 УК РФ. Сыщики отрабатывают различные версии, а также делают всё, чтобы найти нападавших, — сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.
В этой статье речь идёт об умышленном причинении вреда средней тяжести. Максимальное наказание — пять лет. Впрочем, статью могут изменить, поскольку Дмитрий Полянин пока лежит в больнице.
На главреда «Областной газеты» напали в минувшую пятницу перед входом в подъезд дома, где живёт Полянин. По его версии, это может быть связано с материалом о коммунальных войнах в Екатеринбурге. Мы следили за развитием событий в режиме онлайн.
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