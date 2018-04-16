Полицейские завели уголовное дело после избиения арматурой главреда «Областной газеты»

Силовики определились с тем, по какой статье завести дело о нападении на главного редактора « Областной газеты Дмитрий Полянина.

— Сотрудники полиции из подразделения дознания отдела полиции № 5 по факту нападения возбудили дело по части 2 статьи 112 УК РФ. Сыщики отрабатывают различные версии, а также делают всё, чтобы найти нападавших, — сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

В этой статье речь идёт об умышленном причинении вреда средней тяжести. Максимальное наказание — пять лет. Впрочем, статью могут изменить, поскольку Дмитрий Полянин пока лежит в больнице.