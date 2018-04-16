В Усолье-Сибирском сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу

Сотрудники межмуниципального отдела МВД

России «Усольский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили

подозреваемых в совершении имущественного преступления.

В первой половине апреля в дежурную часть

полиции обратился местный житель с заявлением о краже компьютера,

музыкального центра, личных вещей, небольшой суммы денег. Также

одновременно с похищением техники, из его квартиры у другого мужчины

пропал сотовый телефон. Общая сумма материального ущерба, причиненного

двумя потерпевшими, составила 40 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции было установлено,

что все имущество было вынесено из квартиры без взлома дверей или окон,

злоумышленники открыли двери жилища ключами.

Сложность в установлении подозреваемых в краже заключалась в том, что 27-летний потерпевший часто отдавал ключи

от своей квартиры малознакомым людям, которые в отсутствии хозяина жилья

приводили своих приятелей для распития спиртных напитков.

В результате комплекса

оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже

техники у владельца квартиры и похищению у другого потерпевшего

мобильного причастны два 18-летних усольчанина, которые несколько раз бывали в доме.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти

лет. Похищенное имущество частично изъято.