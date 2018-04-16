Молодой человек избил 71-летнего пенсионера на остановке в Самаре

Пожилому мужчине потребовалась врачебная помощь. Напавшего на него парня по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии. В районе 3:00 ночи на остановке, что по улице Киевской, молодой человек напал на пенсионера. Один за одним на 71-летнего мужчину сыпались удары. После такого пожилому человеку помощь медиков оказалась просто необходима. Вскоре после потасовки сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы города, заметили парня похожего по описанию на нападавшего. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области . Известно, что предполагаемый злоумышленник — житель одного из сел региона 1994 г. р. В поле зрения правоохранителей молодой человек прежде не попадал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается. Фото: УФСВНГ по Самарской области