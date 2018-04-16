Высокопоставленный борец с коррупцией оказался «черным банкиром»

По данным следствия, полицейский был участником организованной преступной группы, которая действовала в Бийске с ноября 2016-го по март этого года. Они занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фиктивные организации и привлекли на свои расчетные счета незаконным путем более 66 миллионов рублей. Полученный ими доход подсчитывается.

Вместе с полицейским задержаны его сообщники, их число следствие не называет.