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Высокопоставленный борец с коррупцией оказался «черным банкиром»
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Высокопоставленный борец с коррупцией оказался «черным банкиром» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Следователи задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД города Бийска Алтайского края, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила пресс-служба СК.
По данным следствия, полицейский был участником организованной преступной группы, которая действовала в Бийске с ноября 2016-го по март этого года. Они занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фиктивные организации и привлекли на свои расчетные счета незаконным путем более 66 миллионов рублей. Полученный ими доход подсчитывается.
Вместе с полицейским задержаны его сообщники, их число следствие не называет.
Ранее 16 апреля сообщалось о возбуждении двух уголовных дел против бывшего начальника управления МВД России по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова. Его подозревают в получении взятки и мошенничестве. По данным ФСБ, генерал за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность. Кроме того, полицейский предоставил ложные сведения и получал незаконно повышенную пенсию.
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