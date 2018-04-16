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Главу ОБЭП Азова задержали за взятки от подпольных казино, сообщил источник
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Трамп предъявил России новое обвинение

Главу ОБЭП Азова задержали за взятки от подпольных казино, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Азову, Батайску, Азовскому и Кагальницкому районов Ростовской области задержали по делу о получении взяток на сумму в 7,2 миллиона рублей за «крышевание» подпольного игорного бизнеса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По версии следствия, он получал на протяжении двух лет по 70 тысяч в неделю от владельцев незаконных игорных заведений, общая сумма взятки составила 7,2 миллиона рублей", — пояснил источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области агентству рассказали, что сотрудник по результатам служебной проверки уволен со службы.
"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по данному факту была назначена служебная проверка. Подозреваемый уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — отметили в пресс-службе ростовского управления МВД.
В полиции добавили, что факт получения взяток был выявлен сотрудниками собственной безопасности ростовского управления МВД совместно с представителями УФСБ по региону.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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