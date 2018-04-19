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В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве на сорок пять миллионов рублей
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В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве на сорок пять миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 44-летнюю жительницу столицы по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.
Сотрудники полиции установили, что подозреваемая, находясь в сговоре с неустановленными лицами, заключила с потерпевшим договор займа денежных средств под залог квартиры. При этом злоумышленница использовала подложные правоустанавливающие документы. После получения денежных средств женщина скрылась. Материальный ущерб составил 45 млн рублей.
Вве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправной деятельности.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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