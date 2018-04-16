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Полицейские ЦАО задержали подозреваемого в мошенничестве
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Полицейские ЦАО задержали подозреваемого в мошенничестве 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в мошенничестве.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 47-летнего приезжего. Потерпевший рассказал, что малоизвестный мужчина пообещал ему подремонтировать его автомобиль марки «Мерседес Бенц». Однако после того, как машина была ему передана, перестал выходить на связь. Общий материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Татарской улице. Им оказался 25-летний москвич. Установлено, что злоумышленник под предлогом ремонта завладел транспортным средством. Он поместил объявление в социальной сети и продал машину, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Замоскворечьевозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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