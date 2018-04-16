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Видео: сотрудники краснодарской полиции задержаны с пачкой денег после празднования дня органов предварительного следствия
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Видео: сотрудники краснодарской полиции задержаны с пачкой денег после празднования дня органов предварительного следствия 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. По неофициальной информации спецоперация проводилась оперативниками ФСБ. Возле одного из увеселительных заведений, расположенных в краевой столице, были задержаны двое старших лейтенантов.
Видео с места событий опубликовал портал 360.
На кадрах видны лица мужчин, стоящих возле автомобиля, можно рассмотреть госномера машины.
На заднем сидении находится пачка пятитысячных купюр. Сообщается, что денежные средства в размере 600 тысяч рублей были переданы им жителем Краснодара за не привлечение к уголовной ответственности.
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