Видео: сотрудники краснодарской полиции задержаны с пачкой денег после празднования дня органов предварительного следствия 

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. По неофициальной информации спецоперация проводилась оперативниками ФСБ. Возле одного из увеселительных заведений, расположенных в краевой столице, были задержаны двое старших лейтенантов.
Видео с места событий опубликовал портал 360.
На кадрах видны лица мужчин, стоящих возле автомобиля, можно рассмотреть госномера машины.
На заднем сидении находится пачка пятитысячных купюр. Сообщается, что денежные средства в размере 600 тысяч рублей были переданы им жителем Краснодара за не привлечение к уголовной ответственности.