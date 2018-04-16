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Сотрудников полиции в Краснодаре задержали за взятку во время банкета. Видео
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Сотрудников полиции в Краснодаре задержали за взятку во время банкета. Видео 

360tv.ru 1 час назад
В прошлую пятницу двое краснодарских полицейских попались на взятке во время банкета в честь празднования 55‐летия со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Ролик публикует «360».
Во время мероприятия задержали двух старших лейтенантов, которых заподозрили в получении взятки в 600 тысяч рублей. Эту сумму они потребовали от жителя Краснодара, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности по статье «Кража».
При задержании оба старших лейтенанта Чунгут М. и Александр М. оказали сопротивление, однако оперативники ФСБ, обученные приемам самбо, быстро «воспитали» злоумышленников.
Примечательно, что их бывший руководитель — заместитель начальника ГСУ по Краснодарскому краю Каракай А. А. — уже больше года находится под стражей по делу о взяточничестве. Однако, как выяснилось, его дело «живет» до сих пор.
Все же банкет удался — руководитель ГСУ по Краснодарскому краю Дмитрий Демин получил от Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева медаль.
16 апреля стало известно, что в этой же области осудили бывшую сотрудницу налоговой службы. Она в течение года требовала с бизнесменов деньги за уклонение от уплаты налогов.
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