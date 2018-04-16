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В Кузнецке местный криминалитет разобрал стену и обчистил гараж
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В Кузнецке местный криминалитет разобрал стену и обчистил гараж 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В городе Кузнецк Пензенской области правоохранители раскрыли кражу из автомобильного гаража.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию Кузнецка обратилась с заявлением 63-летняя пенсионерка. По ее словам, в период с ноября прошлого года по апрель на улице Свердлова неизвестные разобрали кирпичную кладку стены и залезли в гараж, откуда украли металлолом.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления ранее судимого 36-летнего кузнечанина. Он признался в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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