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В Воронежской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из жилища
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Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

В Воронежской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из жилища 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ОМВД России по Новоусманскому району задержали 36-летнего жителя областного центра в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении кражи из жилища.
Установлено, что 51-летний собственник жилого дома в селе Александровка к началу апреля текущего года завершил ремонт своего жилища. В это время неоднократно ранее судимый за совершение краж подозреваемый на своем автотранспорте проезжал по селу в поисках подходящего дома, из которого можно совершить тайное хищение. Дом с недавно завершенным ремонтом привлек внимание подозреваемого.
Воспользовавшись отсутствием хозяев, путем отжатия пластикового окна, мужчина проник внутрь и похитил наиболее ценные, на его взгляд, электроинструменты и бытовую технику, в том числе кёрхер, мониторы, сварочные аппараты, электродрели и многое другое. Общий ущерб, причиненный собственнику, составил около 250 тысяч рублей.
В домовладении подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Другую часть он успел реализовать.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание — до шести лет лишения свободы.
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