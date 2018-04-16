В Воронежской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из жилища

Сотрудники ОМВД России по Новоусманскому району задержали 36-летнего жителя областного центра в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении кражи из жилища.

Установлено, что 51-летний собственник жилого дома в селе Александровка к началу апреля текущего года завершил ремонт своего жилища. В это время неоднократно ранее судимый за совершение краж подозреваемый на своем автотранспорте проезжал по селу в поисках подходящего дома, из которого можно совершить тайное хищение. Дом с недавно завершенным ремонтом привлек внимание подозреваемого.

Воспользовавшись отсутствием хозяев, путем отжатия пластикового окна, мужчина проник внутрь и похитил наиболее ценные, на его взгляд, электроинструменты и бытовую технику, в том числе кёрхер, мониторы, сварочные аппараты, электродрели и многое другое. Общий ущерб, причиненный собственнику, составил около 250 тысяч рублей.

В домовладении подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Другую часть он успел реализовать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание — до шести лет лишения свободы.