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В Татарстане завели дело против протаранившего машину ДПС водителя
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В Татарстане завели дело против протаранившего машину ДПС водителя 

RT на русском 1 час назад
Фото: соцсети
Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан завело уголовное дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль. Об этом сообщает «Реальное время».
27 апреля инспекторы преследовали нарушителя на BMW. Погоня закончилась дорожно-транспортным происшествием. Один из сотрудников ДПС скончался, не приходя в сознание.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее портал progorod43.ru сообщал, что водителю такси, сбившему двух сотрудников ДПС в Кирове, грозит до семи лет тюрьмы.
RT на русском: последние новости
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