В Татарстане завели дело против протаранившего машину ДПС водителя

Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан завело уголовное дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль. Об этом сообщает «Реальное время».

27 апреля инспекторы преследовали нарушителя на BMW. Погоня закончилась дорожно-транспортным происшествием. Один из сотрудников ДПС скончался, не приходя в сознание.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что водителю такси, сбившему двух сотрудников ДПС в Кирове, грозит до семи лет тюрьмы.