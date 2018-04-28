В Татарстане арестовали виновника аварии, в которой погиб сотрудник ДПС

КАЗАНЬ , 28 апреля. / ТАСС /. Советский районный суд Казани на два месяца арестовал виновника ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС , сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Артура Сатрутдинова до 27 июня", — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, 27 апреля примерно в час ночи возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль BMW, нарушающий ПДД. На законное требование полицейских об остановке водитель BMW не подчинился и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС, было организовано его преследование — водителя иномарки, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД. На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с патрульным автомобилем LADA Priora, который перекрыл дорогу нарушителю с включенными проблесковыми маячками.

В результате ДТП двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице. Состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное. Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в 2015 году он был лишен права управления автомобилем сроком на год.

Сатрутдинов от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении отказался. В отношении него был составлен административный материал по ст. 12.26 КРФоАП (за отказ от прохождения медицинского освидетельствования).