В Челябинске мужчина в нетрезвом виде напал на инспектора ДПС 

Сотрудниками полиции областного центра задержан нетрезвый мужчина, нанесший удар инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, находившимуся при исполнении своих служебных обязанностей.
«Около челябинского ночного клуба молодой человек, подойдя к инспекторам ДПС, осуществлявшим надзор за дорожной ситуацией, пытался спровоцировать конфликтную ситуацию, в ходе которой нанес удар инспектору. Установлено, что данный гражданин находился в нетрезвом состоянии и благодаря выдержке и грамотным действиям сотрудников ДПС, предотвращена попытка управления автотранспортным средством в нетрезвом виде, что позволило избежать последствий такого вождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.