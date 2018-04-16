В Челябинске мужчина в нетрезвом виде напал на инспектора ДПС

«Около челябинского ночного клуба молодой человек, подойдя к инспекторам ДПС, осуществлявшим надзор за дорожной ситуацией, пытался спровоцировать конфликтную ситуацию, в ходе которой нанес удар инспектору. Установлено, что данный гражданин находился в нетрезвом состоянии и благодаря выдержке и грамотным действиям сотрудников ДПС, предотвращена попытка управления автотранспортным средством в нетрезвом виде, что позволило избежать последствий такого вождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.