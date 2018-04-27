Ещё
Появилось видео ДТП, при котором погиб сотрудник ДПС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

Появилось видео ДТП, при котором погиб сотрудник ДПС 

АиФ Казань 23 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Авария произошла примерно в 1.00 ночи 27 апреля. Сотрудники ДПС заметили водителя BMW, который нарушил правила дорожного движения. Полицейские отдали приказ об остановке, но мужчина лишь сильнее нажал на педаль и поехал дальше. К задержанию нарушителя привлекли несколько нарядов полиции. Игнорируя все дорожные знаки и светофоры, водитель иномарки выехал на красный сигнал и врезался в автомобиль ДПС (этот момент попал на камеру).
В результате ДТП госпитализировали двоих полицейских и водителя BMW. Один из сотрудников ДПС получил тяжелые сочетанные травмы. Не приходя в сознание он скончался в больнице. Второй полицейский получил черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии в горбольнице №7. Виновник ДТП отделался ушибленными ранами.
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане задержали 12 возможных участников «Хизб ут-Тахрир» Экс-главу Казанского юридического института осудили за мошенничество Экс-ректору КНИТУ-КХТИ продлили арест
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна58
Что Меркель отдаст за российский газ87
Майские законы отразятся на зарплатах россиян161
Морской авиации России предрекли смерть569
Трамп сообщил о ночевке в Москве17
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение